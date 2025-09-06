Кевин Дюрэнт возложил вину за создание моды на суперкоманды на Боба Майерса

Дюрэнт отреагировал на критику Чарльза Баркли.

Ранее Баркли заявил , что «лиге пришлось придумывать эти дурацкие правила, потому что все эти парни хотят играть вместе, а не соревноваться», отдельно упомянув Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта.

Последний решил прокомментировать слова Баркли в соцсетях.

«Оу, раз уж мы играем в игру «Кто виноват?», я выбираю Боба Майерса в качестве козла отпущения», – написал Дюрэнт.