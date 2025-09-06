Кевин Дюрэнт возложил вину за создание моды на суперкоманды на Боба Майерса
Дюрэнт отреагировал на критику Чарльза Баркли.
Ранее Баркли заявил, что «лиге пришлось придумывать эти дурацкие правила, потому что все эти парни хотят играть вместе, а не соревноваться», отдельно упомянув Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта.
Последний решил прокомментировать слова Баркли в соцсетях.
«Оу, раз уж мы играем в игру «Кто виноват?», я выбираю Боба Майерса в качестве козла отпущения», – написал Дюрэнт.
