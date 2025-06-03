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Orange County Register опубликовал список центровых, интересных «Лейкерс»

Хоби Прайс составил перечень возможных целей «Лос-Анджелеса».

Под первым номером в списке идет Дэниэл Гэффорд («Даллас», 26 лет, 208 см), в контракте которого остался последний год на 14,4 миллиона долларов. Отмечается, что с учетом того, что в «Далласе» уже есть Энтони Дэвис и Дерек Лайвли, маловероятно, что «Мэверикс» смогут (или захотят) платить трем «большим» значительные суммы. Статистика прошедшего сезона: 12,3 очка (70,2% с игры), 6,8 подбора, 1,4 передачи и 1,8 блок-шота.

Далее идет Ник Клэкстон («Бруклин», 26 лет, 210 см), в прошлом году подписавший новое 4-летнее соглашение на 97 миллионов долларов с зарплатой в 25,6 миллиона долларов в следующем сезоне. Его контракт нисходящий, то есть занимаемое им место в платежке будет уменьшаться с каждым последующим годом. Статистика прошедшего сезона: 10,3 очка (56,3%), 7,4 подбора, 2,2 передачи и 1,4 блок-шота.

Третьим называется имя Клинта Капелы (31 год, 208 см), который провел прошедший сезон в «Атланте», а сейчас становится свободным агентом. Его средние показатели в сезоне-2024/25 (8,9 очка (55,9%), 8,5 подбора, 1,1 передачи, 1 блок-шот) стали худшими за последние 10 лет карьеры. Оньека Оконгву отобрал у Капелы место стартового центрового «Хоукс» в конце января.

Также автор отметил следующих игроков:

  • Гога Битадзе («Орландо», контракт на 15,3 миллиона долларов до 2027 года)

  • Люк Корнет (неограниченно свободный агент)

  • Лэрри Нэнс-младший (неограниченно свободный агент)

  • Дэйрон Шарп («Бруклин», потенциально ограниченно свободный агент)

  • Прешес Ачиува (неограниченно свободный агент)

Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Orange County Register
logoЛейкерс
logoПрешес Ачиува
logoГога Битадзе
logoЛэрри Нэнс-младший
logoДэниэл Гэффорд
logoНик Клэкстон
logoЛюк Корнет
logoНБА
logoДэйрон Шарп
logoКлинт Капела
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