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Дэйрон Шарп: «Бруклин» – лучший вариант для меня. Остановился на этом решении»

Дэйрон Шарп не стал искать другие варианты продолжения карьеры.

23-летний центровой (206 см) провел 4 года в команде. В прошлом сезоне Шарп набирал 7,9 очка, 6,6 подбора и 1,8 передачи за 18,2 минуты в среднем в 50 матчах. 

Шарп согласовал 2-летний контракт на 12 миллионов долларов с «Нетс», которые не стали делать ему квалификационное предложение и позволили выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

Баскетболист не стал использовать эту возможность для оценки других вариантов в лиге.

«Хорошо вернуться в «Бруклин». Играть под руководством Жорди Фернандеса, быть частью организации. Здесь меня взяли на драфте, чувствую себя как дома.

Это был лучший вариант для меня. Остановился на этом решении», – поделился центровой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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