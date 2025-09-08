Леброн Джеймс смазал кучу бросков на шоу в Китае
Суперзвезде «Лейкерс» не удалось продемонстрировать снайперские навыки.
Звездный форвард «Лейкерс» провел тур «Вечный король» в сотрудничестве с Nike, празднуя 20 лет своих визитов в Китай.
В сети появилось видео с мероприятия в Чэнду, на котором Джеймс бросает по кольцу с дальней дистанции, но не может поразить цель.
