Нафиса Коллиер возглавляет спискок наиболее эффективных «скореров» женской НБА в позиционном нападении

Нафиса Коллиер проводит яркий сезон.

Форвард «Миннесоты» является главным претендентом на звание MVP-2025.

Коллиер с отрывом лидирует в женской НБА по эффективности в атаке в позиционном нападении, опережая 3-кратную MVP Эйжу Уилсон из «Лас-Вегаса».

Эмма Мессеман , приехавшая в «Нью-Йорк» по ходу сезона, попала в Топ-6.

Первогодка Пейдж Бекерс из «Далласа» вошла в Топ-10.

(в рейтинге учтены игроки с 12 и более позиционными владениями в среднем за матч, PPP – очки за владение)