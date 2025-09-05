Нафиса Коллиер возглавляет спискок наиболее эффективных «скореров» женской НБА в позиционном нападении
Нафиса Коллиер проводит яркий сезон.
Форвард «Миннесоты» является главным претендентом на звание MVP-2025.
Коллиер с отрывом лидирует в женской НБА по эффективности в атаке в позиционном нападении, опережая 3-кратную MVP Эйжу Уилсон из «Лас-Вегаса».
Эмма Мессеман, приехавшая в «Нью-Йорк» по ходу сезона, попала в Топ-6.
Первогодка Пейдж Бекерс из «Далласа» вошла в Топ-10.
(в рейтинге учтены игроки с 12 и более позиционными владениями в среднем за матч, PPP – очки за владение)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Synergy Basketball
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости