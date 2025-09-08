Тайлер Дорси о 37 очках Янниса Адетокумбо: «Одним словом – доминирующий»
О выступлении Янниса Адетокумбо
«Очевидно, это был еще один исторический вечер для Янниса. Сегодня они не могли его остановить, и мы продолжали кормить его передачами.
Одним словом – доминирующий.
Яннис сделал то, что делает всегда. Он один из лучших в мире. Мы рады, что он с нами, рады этой победе и теперь немного отдохнем, чтобы подготовиться к Литве».
О том, какая версия Адетокумбо лучше: ФИБА или НБА
«Я думаю, он неудержим в и там, и там, но, очевидно, в НБА защищающиеся не могут так долго сидеть в «краске», поэтому он набирает гораздо больше очков в быстрых отрывах».
О сборной Греции в целом
«Много молодых ребят, а также много опытных ветеранов, которые давно здесь. Я думаю, мы хорошо сработались вокруг Янниса. Мы делаем все возможное, наша командная химия улучшается. Мы должны быть готовы, мы должны подключаться.
В какие-то вечера Яннис наберет 40, в какие-то, как в матче с Испанией, отдаст 10 передач. Так что мы должны быть готовы взять на себя больше ответственности».
В победном матче против Израиля (84:79) Яннис Адетокумбо записал на свой счет 37 очков (18 из 23 с игры), 10 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот за 29 минут на площадке.
В среднем за турнир суперзвезда «Милуоки» набирает 30 очков, 9,8 подбора и 4 передачи в четырех матчах.