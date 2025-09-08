Главный тренер Турции рассказал о целях команды перед 1/4 финала Евробаскета.

«Мы не думаем, лучшая или худшая это команда в истории Турции. Мы здесь, чтобы выиграть медаль.

ФИБА любит создавать всякие рейтинги силы команд, но это ерунда. Реальность видна на площадке – и побеждать нужно там.

Посмотрим в следующих играх, какое место займем по итогам турнира», – заявил Эргин Атаман .

В 1/4 финала Евробаскета сборная Турции сыграет против Польши, матч пройдет 9 сентября.