Эргин Атаман: «Нам все равно, лучшая ли эта команда в истории Турции. Наша цель – медаль»
Главный тренер Турции рассказал о целях команды перед 1/4 финала Евробаскета.
«Мы не думаем, лучшая или худшая это команда в истории Турции. Мы здесь, чтобы выиграть медаль.
ФИБА любит создавать всякие рейтинги силы команд, но это ерунда. Реальность видна на площадке – и побеждать нужно там.
Посмотрим в следующих играх, какое место займем по итогам турнира», – заявил Эргин Атаман.
В 1/4 финала Евробаскета сборная Турции сыграет против Польши, матч пройдет 9 сентября.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости