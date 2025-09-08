0

Эргин Атаман: «Нам все равно, лучшая ли эта команда в истории Турции. Наша цель – медаль»

Главный тренер Турции рассказал о целях команды перед 1/4 финала Евробаскета.

«Мы не думаем, лучшая или худшая это команда в истории Турции. Мы здесь, чтобы выиграть медаль.

ФИБА любит создавать всякие рейтинги силы команд, но это ерунда. Реальность видна на площадке – и побеждать нужно там.

Посмотрим в следующих играх, какое место займем по итогам турнира», – заявил Эргин Атаман.

В 1/4 финала Евробаскета сборная Турции сыграет против Польши, матч пройдет 9 сентября.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Эргин Атаман
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Турции
logoФИБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Турция – Польша – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 9 сентября 2025
сегодня, 13:34Пользовательская новость
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
сегодня, 11:27
Германия стала главным фаворитом Евробаскета после вылета Сербии в 1/8 финала
1вчера, 06:25
Главные новости
Федерация баскетбола Сербии опровергла слухи об отставке Светислава Пешича
10 минут назад
«Бруклин» интересуются Андре Драммондом
136 минут назад
Уход Светислава Пешича почти неизбежен, вероятный преемник – Душан Алимпиевич (Sport Klub)
1сегодня, 17:51
Марк Стейн: «Лейкерс» заинтересованы в двустороннем форварде типа Эндрю Уиггинса»
4сегодня, 17:36
«Майами» проявляет интерес к Прешесу Ачиуве
3сегодня, 17:06
Бен Симмонс отказался от предложения «Никс»
9сегодня, 16:51
Танасис Адетокумбо: «Сыграть на Евробаскете перед возвращением в НБА – настоящее благословение»
1сегодня, 16:21
Заир Уильямс подписал новый контракт с «Бруклином»: на два года и 12,5 миллионов долларов
4сегодня, 15:53
Саша Дончич о трансформации Луки: «Он начал тренироваться сразу после приезда из Лос-Анджелеса»
2сегодня, 15:15
Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Коннектикутом»
сегодня, 14:54
Ко всем новостям
Последние новости
Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом
1сегодня, 15:34
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
2сегодня, 14:15
Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»
1сегодня, 14:04
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
3сегодня, 13:47
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
1сегодня, 13:19
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
сегодня, 11:27
«Барселона» подтвердила травму Дарио Брисуэлы, баскетболист выбыл на неопределенный срок
сегодня, 11:07
Данило Галлинари завершил карьеру в сборной Италии
сегодня, 09:49
Ожидается, что Кевин Лав покинет «Юту» через обмен или выкуп контракта до начала сезона
сегодня, 09:20
Определены 9-16-е места Евробаскета, Сербия – десятая
сегодня, 08:54