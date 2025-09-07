Германия стала главным фаворитом Евробаскета после вылета Сербии в 1/8 финала
Букмекеры обновили котировки на победителя Евробаскета-2025.
Перед турниром главным фаворитом считалась сборная Сербии – с коэффициентом 2.25. Далее шли Германия (7.00) и Франция (9.00).
Сербы вылетели из Евробаскета в 1/8 финала – от Финляндии (86:92). Теперь главными фаворитами котируются немцы (2.15).
Турция на втором месте (4.50), Греция и Франция делят третью строчку (по 6.00).
Расклады Евробаскета: Сербия Йокича – явный фаворит, а чего ждут от команд Дончича и Янниса?
