Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»

Центровой сборной Турции поведал историю своего увлечения баскетболом.

«Это было удивительно – расти в стране, где футбол является самым популярным видом спорта. Я вырос, занимаясь футболом, а в баскетбол играл только по выходным. Мне пришлось учиться очень быстро, мне пришлось осваивать этот вид спорта действительно быстро.

У меня была очень короткая баскетбольная карьера в Нигерии. Я играл всего год, прежде чем уехал из дома в Турцию. Мои первые баскетбольные кроссовки мне дал друг. Я просто выходил на площадку и занимался самостоятельно. Баскетбол – это то, что мне действительно нравится из-за темпа и скорости, именно это и привлекло меня в игре, когда я только начал», – рассказал Бона .