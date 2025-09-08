0

«Барселона» подтвердила травму Дарио Брисуэлы, баскетболист выбыл на неопределенный срок

Брисуэла вернулся из расположения сборной с повреждением.

После проведения медицинских обследований «Барселона» объявила, что Дарио Брисуэла пропустит подготовительный матч против «Жироны» в пятницу из-за травмы правого подколенного сухожилия. Сроки его возвращения на площадку не установлены, так как они зависят от скорости прогресса в восстановлении.

Брисуэла получил повреждение в заключительном матче испанцев на групповом этапе Евробаскета-2025 против Греции, в котором решалась судьба путевки в плей-офф. Испания проиграла и заняла итоговое 17-е место на турнире.

Приняв участие в пяти матчах в Лимасоле, Брисуэла набирал в среднем 8,2 очка, 2,8 передачи, 1,4 подбора и 0,6 перехвата.

