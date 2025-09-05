Серджо Скариоло: «Отныне я буду болельщиком номер один»

Скариоло попрощался со сборной Испании.

«Очевидно, никто не мечтает проиграть свой последний матч. Я бы с радостью победил. Но я не могу не гордиться усилиями моих игроков. Невероятно, как они отыгрались с 15-очкового отставания и сумели остаться на плаву. Их усилия, боевой дух и энергия, которую они вложили в игру, невероятны. Вы посмотрите на состав... Нужно гордиться, завершая игру с двумя 19-летними на площадке. Потому что они заслужили право закончить матч и получить возможность отыграть эти минуты. Потому что они – будущее, вместе с большинством других игроков. Но это особая гордость – видеть, как они дебютируют на такой арене, сражаются и играют настолько хорошо.

Будущее представляется мне светлым. Во главе команды будет кто-то другой. Я сказал своим игрокам оставаться вместе, продолжать любить майку сборной, продолжать доверять той невероятной работе, которую проводит федерация. Со своей стороны, я не хочу ничего, кроме тех связей, что были созданы за эти 15 лет. Они бесценны. Отныне я буду болельщиком номер один.

Когда я впервые приехал в Испанию в 1997 году, то увидел красивый баскетбол, но и крайне удивительное отсутствие соревновательного духа. Затем подросло поколение 1980-х годов рождения, и они начали показывать всем, как испанцы не только могут играть в баскетбол, но и побеждать. Это стало настоящей ДНК этой команды. Ценности всегда были на первом месте. Мы не сдаемся. Никогда не сдаемся. Независимо от соперника, таланта, счета или травм. Сегодня один из наших лучших игроков (Дарио Брисуэла) не мог играть.

Мы ни на кого не указываем пальцем, не ищем виноватых, когда мы проигрываем. Надпись на твоей груди важнее, чем имя на спине. И эти парни показывали это снова и снова. Мы стали чемпионами мира и Европы, когда большая часть легендарного поколения уже завершила карьеру. Мы могли конкурировать в последних турнирах. Это то, чем мы обладаем, и это то, что мы хотим передать следующим, более молодым командам. Каждый чувствует себя частью одной семьи и работает на благо прогресса. И я надеюсь, что это наследие сохранится на долгие годы», – сказал легендарный специалист.

Скариоло впервые возглавил Испанию в 2009 году, и в том же году команда завоевала свое первое в истории золото Евробаскета. Он стал, возможно, самым успешным тренером на международном уровне за два срока на посту главного тренера сборной, приведя ее к золотым медалям чемпионата мира 2019 года, еще трем титулам Евробаскета (2011, 2015, 2022), серебряной медали Олимпиады 2012 года и бронзовой Олимпиады 2016 года, а также к бронзовой медали Евробаскета 2017 года.