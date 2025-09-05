Сборная Испания покидает Евробаскет: впервые с 1995 года действующие чемпионы не вышли из группы

Это худший результат Испании за всю историю участия в турнире.

В решающем матче группового этапа испанцы уступили сборной Греции со счетом 86:90. Для чемпионов Евробаскета-2022 это стало историческим провалом.

Испания выиграла всего два из пяти матчей и заняла лишь 17-е место – худший результат за всю историю участия в турнире. Предыдущий антирекорд был установлен в 1959 году, когда команда заняла 15-е место.

Это всего второй случай в XXI веке, когда испанцы остаются без медалей турнира. Предыдущий был в 2005 году (4-е место).