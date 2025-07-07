Кевин Лав: «Никогда не думал, что стану чисто математической проблемой. Добро пожаловать в НБА»
Кевин Лав отреагировал на обмен.
Форвард покинет «Хит» в результате трехсторонней сделки и отправится в «Юту» вместе с Кайлом Андерсоном. В лиге ожидают, что «Джаз» отчислят игрока.
Лав набирал 5,3 очка, и 4,1 подбора за 10,9 минуты в среднем в прошедшем сезоне. У форварда остается последний год по текущему контракту с зарплатой в 4,1 миллиона долларов.
«Никогда не думал, что стану чисто математической проблемой. Добро пожаловать в НБА», – прокомментировал Лав новость о сделке в соцсетях.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Кевина Лава
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