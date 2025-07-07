Кевин Лав: «Никогда не думал, что стану чисто математической проблемой. Добро пожаловать в НБА»

Кевин Лав отреагировал на обмен.

Форвард покинет «Хит» в результате трехсторонней сделки и отправится в «Юту» вместе с Кайлом Андерсоном. В лиге ожидают, что «Джаз» отчислят игрока.

Лав набирал 5,3 очка, и 4,1 подбора за 10,9 минуты в среднем в прошедшем сезоне. У форварда остается последний год по текущему контракту с зарплатой в 4,1 миллиона долларов.

«Никогда не думал, что стану чисто математической проблемой. Добро пожаловать в НБА», – прокомментировал Лав новость о сделке в соцсетях.