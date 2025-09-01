«Мы пытались». Тайрон Лю признал, что «Кливленд» хотел заполучить Пола Джорджа
Лю подтвердил, что Джордж мог оказаться в клубе из Огайо.
Шэннон Шарп: «Вы пытались выменять Пола Джорджа, когда ты был в «Кливленде?»
Тайрон Лю: «Ага, когда он еще был в «Индиане».
Шарп: «И почему этого не произошло?»
Лю: «Я не помню. Но мы пытались»
Шарп: «Пи Джи, Леброн и Кайри? Уууууууфф! Этого бы могло хватить, чтобы побороться с Кей Ди и «Уорриорс».
Лю: «Да-да, хах!»
Шарп: «У вас бы было 3 парня, которые реально могут набирать очки: Леброн, Кайри и Пи Джи».
Лю: «Да, и Кей Лав тоже может. Мы пытались».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Club Shay Shay
