«Мы пытались». Тайрон Лю признал, что «Кливленд» хотел заполучить Пола Джорджа

Лю подтвердил, что Джордж мог оказаться в клубе из Огайо.

Шэннон Шарп: «Вы пытались выменять Пола Джорджа, когда ты был в «Кливленде

Тайрон Лю: «Ага, когда он еще был в «Индиане».

Шарп: «И почему этого не произошло?»

Лю: «Я не помню. Но мы пытались»

Шарп: «Пи Джи, Леброн и Кайри? Уууууууфф! Этого бы могло хватить, чтобы побороться с Кей Ди и «Уорриорс».

Лю: «Да-да, хах!»

Шарп: «У вас бы было 3 парня, которые реально могут набирать очки: Леброн, Кайри и Пи Джи».

Лю: «Да, и Кей Лав тоже может. Мы пытались».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Club Shay Shay
