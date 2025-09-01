«Мы пытались». Тайрон Лю признал, что «Кливленд» хотел заполучить Пола Джорджа

Лю подтвердил, что Джордж мог оказаться в клубе из Огайо.

Шэннон Шарп : «Вы пытались выменять Пола Джорджа , когда ты был в «Кливленде ?»

Тайрон Лю : «Ага, когда он еще был в «Индиане».

Шарп : «И почему этого не произошло?»

Лю : «Я не помню. Но мы пытались»

Шарп : «Пи Джи, Леброн и Кайри? Уууууууфф! Этого бы могло хватить, чтобы побороться с Кей Ди и «Уорриорс».

Лю : «Да-да, хах!»

Шарп : «У вас бы было 3 парня, которые реально могут набирать очки: Леброн , Кайри и Пи Джи».

Лю : «Да, и Кей Лав тоже может. Мы пытались».