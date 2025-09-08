Джули Аллеман стала первой баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось набрать 20+ очков и 5+ перехватов при 100% с игры
Защитница «Лос-Анджелеса» стала автором уникального достижения.
В победном матче против «Далласа» (91:77) Аллеман удалось реализовать все 8 попыток с игры, включая 3 трехочковых, а также 2 из 2 штрафных.
Набрав 21 очко и добавив к этому 5 перехватов, защитница стала первой в истории лиги с 20+ очками и 5+ перехватами при 100% реализации с игры.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
