Алисса Томас обошла Кейтлин Кларк и обновила рекорд женской НБА по передачам за сезон

Алисса Томас вернулась на 1-е место по передачам за сезон.

В первый год в лиге Кларк отобрала у Томас рекорд, отдав 337 передач. Травматичный сезон не позволил ей побороться с форвардом «Финикса » в 2025 году.

Томас вернула себе первую строчку и теперь имеет 1-й, 3-й (317) и 4-й (316) лучшие результаты.