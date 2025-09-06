Алисса Томас обошла Кейтлин Кларк и обновила рекорд женской НБА по передачам за сезон
Алисса Томас вернулась на 1-е место по передачам за сезон.
В первый год в лиге Кларк отобрала у Томас рекорд, отдав 337 передач. Травматичный сезон не позволил ей побороться с форвардом «Финикса» в 2025 году.
Томас вернула себе первую строчку и теперь имеет 1-й, 3-й (317) и 4-й (316) лучшие результаты.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
