Рекордные 37 очков и 9 дальних попаданий Райн Ховард помогли «Атланте» победить «Лос-Анджелес»

Райн Ховард провела яркий матч.

Защитник «Атланты » закончила победную игру (104:85) против «Лос-Анджелеса » со своим лучшим показателем результативности в сезоне.

На ее счету 37 очков, 5 подборов и 6 передач. Ховард забросила 9 трехочковых (из 17 попыток), повторив рекорд женской НБА. Ее команда установила клубный рекорд по дальним попаданиям (19).