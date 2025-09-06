Рекордные 37 очков и 9 дальних попаданий Райн Ховард помогли «Атланте» победить «Лос-Анджелес»
Райн Ховард провела яркий матч.
Защитник «Атланты» закончила победную игру (104:85) против «Лос-Анджелеса» со своим лучшим показателем результативности в сезоне.
На ее счету 37 очков, 5 подборов и 6 передач. Ховард забросила 9 трехочковых (из 17 попыток), повторив рекорд женской НБА. Ее команда установила клубный рекорд по дальним попаданиям (19).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Women’s Hoops Network
