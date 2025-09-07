Светислав Пешич о поражении от Финляндии: «У нас не было недооценки соперника. Исход матча решили их подборы в нападении»

Светислав Пешич отреагировал на сенсационное поражение от Финляндии.

Финская команда в субботу выбила Сербию из Евробаскета в 1/8, несмотря на 33 очка Николы Йокича – 92:86.

«У нас не было недооценки соперника, Финляндия собрала фантастическую команду. Исход матча решили их подборы в нападении. Финны заслужили победу; это был отличный матч. Если кто-то думал, что мы недооценили их, то нет, это не так.

Мы так и не нашли способ, как справиться с подборами в нападении соперника, а это важная часть игры. Мы проиграли, хотя Финляндия реализовала всего 41 процент с игры. Но набрала 92 очка. Это иллюстрирует важность подборов в нападении. Это также придало им уверенности.

Можно искать оправдания, но реальность такова, что на таком турнире нужно быть в лучшей физической форме. А мы оказались здесь не в оптимальном состоянии. Несколько игроков выступали с травмами. Еще у нас в команде ходил вирус, заболевание. Никола Йович не тренировался.

Это не оправдание, но когда играешь против такой команды на таком турнире, нужно быть физически сильнее. Не могу сказать, что игроки не выложились на полную. Разве что всегда можно выложиться еще больше, но этого не случилось.

Все считали нас безусловными фаворитами, в то время как финны играли без давления, независимо от того, попадают они или нет. Это общеизвестная история, ничего нового.

Конечно, никогда не бывает поражений только лишь по одной причине – их всегда несколько. Могу сказать то, что видели все: только во второй четверти мы добились баланса, контролируя подборы.

То была единственная четверть, которую мы выиграли, а значит, этот аспект был ключом к победе. Но после этого у нас уже не получалось с подборами, поэтому мы уступили», – заявил главный тренер сборной Сербии.

