  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Светислав Пешич о поражении от Финляндии: «У нас не было недооценки соперника. Исход матча решили их подборы в нападении»
3

Светислав Пешич о поражении от Финляндии: «У нас не было недооценки соперника. Исход матча решили их подборы в нападении»

Светислав Пешич отреагировал на сенсационное поражение от Финляндии.

Финская команда в субботу выбила Сербию из Евробаскета в 1/8, несмотря на 33 очка Николы Йокича – 92:86.

«У нас не было недооценки соперника, Финляндия собрала фантастическую команду. Исход матча решили их подборы в нападении. Финны заслужили победу; это был отличный матч. Если кто-то думал, что мы недооценили их, то нет, это не так.

Мы так и не нашли способ, как справиться с подборами в нападении соперника, а это важная часть игры. Мы проиграли, хотя Финляндия реализовала всего 41 процент с игры. Но набрала 92 очка. Это иллюстрирует важность подборов в нападении. Это также придало им уверенности.

Можно искать оправдания, но реальность такова, что на таком турнире нужно быть в лучшей физической форме. А мы оказались здесь не в оптимальном состоянии. Несколько игроков выступали с травмами. Еще у нас в команде ходил вирус, заболевание. Никола Йович не тренировался.

Это не оправдание, но когда играешь против такой команды на таком турнире, нужно быть физически сильнее. Не могу сказать, что игроки не выложились на полную. Разве что всегда можно выложиться еще больше, но этого не случилось.

Все считали нас безусловными фаворитами, в то время как финны играли без давления, независимо от того, попадают они или нет. Это общеизвестная история, ничего нового.

Конечно, никогда не бывает поражений только лишь по одной причине – их всегда несколько. Могу сказать то, что видели все: только во второй четверти мы добились баланса, контролируя подборы.

То была единственная четверть, которую мы выиграли, а значит, этот аспект был ключом к победе. Но после этого у нас уже не получалось с подборами, поэтому мы уступили», – заявил главный тренер сборной Сербии.

Йокич едет домой. Финские стрелки выбили главного фаворита

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
logoсборная Сербии
Светислав Пешич
logoсборная Финляндии
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
😱 Йокич с Сербией едут домой. Финские стрелки выбили фаворита Евробаскета
47сегодня, 05:15
Сербия вылетела от Финляндии с 88% вероятности победы в игре. Перед Евробаскетом сербы были главными фаворитами
9вчера, 21:14
Финляндия выбила Сербию из Евробаскета в 1/8, несмотря на 33 очка Николы Йокича
50вчера, 20:59
Евробаскет-2025. 1/8 финала. 21+5+12 Велички помогли Литве справиться с Латвией, Сербия играет с Финляндией и другие матчи
394вчера, 19:00Live
Главные новости
Леброн Джеймс категорически исключил возможность работы тренером в будущем
22 минуты назад
«Из меня дух вышибало». Шэй Гилджес-Александер признал, что не смог бы играть в НФЛ
1сегодня, 09:03
Евробаскет-2025. 1/8 финала. Словения встретится с Италией, Греция сыграет с Израилем и другие матчи
7сегодня, 09:00Live
Леброн Джеймс встал на защиту Джейсона Кидда, который заявил, что был водоносом на Олимпиаде-2008
3сегодня, 07:56
Огнен Добрич о поражении от Финляндии: «Мы полностью провалились»
1сегодня, 07:37
Дуайт Ховард: «Я попал в Зал славы благодаря Стэну Ван Ганди»
сегодня, 07:13
Ральф Сэмпсон: «Сперс» стоит придержать коней в случае с Вембаньямой. Его организм еще не готов»
2сегодня, 07:11
Микки Арисон пошутил по поводу знаменитого обещания Леброна выиграть как минимум семь титулов с «Хит»
3сегодня, 06:43Видео
Дуайт Ховард о непопадании в команду Топ-75 НБА: «Плевок в лицо»
12сегодня, 06:32
Кавай Ленард был замечен в числе зрителей на турнире US Open
3сегодня, 06:17Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Тайрон Лю о Роузе и Уэйде в «Кэвс»: «Если бы у меня было немного больше времени, я бы смог все исправить»
2сегодня, 08:19
Зоопарк Сан-Антонио подколол Кавая Ленарда
2сегодня, 07:32Видео
Китаец сделал предложение своей девушке во время встречи с Леброном Джеймсом в Чэнду
1сегодня, 07:19Видео
Сасу Салин о победе над Сербией: «Мы этого ожидали, но больше никто не ожидал, так что мы счастливы»
сегодня, 05:56
Игрок канадской лиги и ютубер Тристан Джесс показал трик-шот в Зале славы
2вчера, 20:36Видео
Nike выпустит версию LeBron NXXT Genisus в сотрудничестве с Бронни Джеймсом 12 сентября
3вчера, 19:10Фото
Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт развелся после 30 лет брака
вчера, 16:42
Кармело Энтони и Дуайт Ховард получили памятные перстни и пиджаки на предварительной церемонии включения в Зал славы
1вчера, 15:15Видео
Алекс Мумбру руководил сборной Германии в матче с Португалией
вчера, 14:41
Рекордные 37 очков и 9 дальних попаданий Райн Ховард помогли «Атланте» победить «Лос-Анджелес»
вчера, 14:07Видео