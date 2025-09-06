Финляндия выбила Сербию из Евробаскета в 1/8, несмотря на 33 очка Николы Йокича

Сербия вылетела из Евробаскета.

Форвард Лаури Маркканен набрал 29 очков, 8 подборов, 3 передачи и 4 перехвата в победном матче. Форвард реализовал 8 из 24 бросков с игры, 1 и 9 из-за дуги и 12 из 13 с линии.

Форвард Микаэль Янтунен добавил 15 очков (5 из 8 с игры, 3 из 4 из-за дуги), 3 подбора и 3 передачи.

Сербский центровой Никола Йокич ответил 33 очками, 8 подборами, 3 передачами, 3 перехватами и 1 блок-шотом. Йокич реализовал 9 из 13 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 14 из 19 штрафных.

Форвард Никола Йович поддержал его 20 очками, 4 подборами и 4 передачами, забросив 4 из 9 дальних попыток.

Усилий двух представителей НБА не хватило сербам для победы (86:92).

Финляндия сенсационно выбила фаворитов турнира в 1/8 финала.