  Никола Йович: «Все начинается с меня, как с самого молодого, кто просто не был готов с стартового спорного»
4

Никола Йович: «Все начинается с меня, как с самого молодого, кто просто не был готов с стартового спорного»

Молодой форвард сборной Сербии объяснил причины поражения от Финляндии.

«Поздравляю Финляндию, они отлично сыграли. У меня такое чувство, что мы просто не вышли на игру. Начали плохо. Все начинается с меня, как с самого молодого, кто просто не был готов с стартового спорного, а затем идут все остальные. Как сказал тренер, у них было 20 подборов в атаке, и это просто недопустимо.

Мы знали, как они играют. Мы хорошо подготовились. Смотрели записи, но им все равно удалось быть лучше и жестче нас. Они выполнили на 13 бросков больше, чем мы. Они не показывали невероятный процент попаданий, но просто бросали чаще.

Они были более агрессивной командой. Они не зазнавались. Да, что еще я могу сказать? Такое случается; мы знаем, насколько мы хороши, знаем, насколько они хороши, но мы просто не были готовы с самого начала игры», – заключил 22-летний баскетболист.

Сербия сенсационно уступила Финляндии в 1/8 финала Евробаскета (86:92), Никола Йович отметился 20 очками (7 из 13 с игры), 4 подборами и 4 передачами.

