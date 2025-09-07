«Из меня дух вышибало». Шэй Гилджес-Александер признал, что не смог бы играть в НФЛ

Суперзвезда «Оклахомы» описал свои отношения с американским футболом.

«Я бы не смог играть в НФЛ. Без шансов. Я бы не стал так принижать футболистов, нет... Так же, как они не могут выйти на баскетбольную площадку, я не могу выйти на футбольное поле.

В детстве я немного играл в футбол, но очень быстро бросил. Я был раннинбеком, поэтому часто получал удары. Пару раз я падал на мяч, когда на меня наваливались, да так, что из меня дух вышибало. Мне это очень не понравилось, так что я тут же бросил футбол», – рассказал Гилджес-Александер .