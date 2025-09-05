Никил Александер-Уокер провел ночь перед магазином KITH в Торонто, чтобы быть первым на релизе кроссовок SHAI 001
Никил Александер-Уокер вспомнил детство.
Защитник «Атланты» заявил, что захотел почувствовать настроение из юности, когда он заранее занимал очередь, чтобы купить несколько пар «Джорданов».
Александер-Уокер за ночь пришел к магазину KITH в Торонто, чтобы быть первым на релизе кроссовок своего родственника Шэя Гилджес-Александера.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Courtside Buzz
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости