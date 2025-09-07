3

Леброн Джеймс встал на защиту Джейсона Кидда, который заявил, что был водоносом на Олимпиаде-2008

Джеймс проявил уважение к Кидду.

Джейсон Кидд: «Хоть я и значился капитаном, но я был скорее водоносом, махателем полотенцем. Я следил за часами, чтобы все приходили вовремя, чтобы никто не опаздывал. Спрашивал всех, какой вкус Gatorade они предпочитают…»

Леброн Джеймс: «Прекрати, прекрати, прекрати, прекрати... Ты единственный, кто никогда не проигрывал в матчах за сборную. Никогда. Так что прекрати».

В турнирах под эгидой ФИБА Джейсон Кидд имеет результат 46-0.

На Олимпийском турнире в Пекине Кидд выходит в стартовой пятерке, но набирал в среднем лишь 1,6 очка, 2,6 подбора, 2 передачи, 0,6 перехвата и 0,3 блок-шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
logoЛеброн Джеймс
logoДжейсон Кидд
logoсборная США
