Микки Арисон пошутил по поводу знаменитого обещания Леброна выиграть как минимум семь титулов с «Хит»

Микки Арисон с иронией упомянул нашумевшую фразу Леброна Джеймса.

Владелец «Майами» в субботу стал членом Зала славы и во время речи подколол бывших звезд флоридского клуба.

«В 2010 году, когда у нас были Дуэйн , Леброн и Крис Бош , мы знали, что способны победить. Не один, не два... Ну, получилось только два», – произнес Арисон.

Когда «Большое трио» Уэйд – Леброн – Бош образовалось в «Майами » в 2010 году, Джеймс во время презентации объявил, что вместе они выиграют «не один, не два, не три, не четыре, не пять, не шесть, не семь...» чемпионских титулов.

«Я действительно верю в это», – добавил Леброн.

В итоге звездному трио удалось выиграть два титула вместе (2012, 2013).