Леброн Джеймс вошел в Зал славы с олимпийской сборной США 2008 года

Леброн Джеймс официально стал членом Зала славы .

40-летний форвард вошел в Зал славы с олимпийской сборной США 2008 года. В субботу он получил фирменный оранжевый пиджак организации.

Джеймс и Крис Пол стали первыми действующими игроками, введенными в Зал славы.



Помимо них игроками той сборной были Карлос Бузер, Джейсон Кидд, Дерон Уильямс, Майкл Редд, Дуэйн Уэйд, Кобе Брайант, Дуайт Ховард, Крис Бош, Тэйшоун Принс и Кармело Энтони.