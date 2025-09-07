«Мы знали, что Кобе не позволит нам халтурить». Леброн Джеймс посвятил речь Брайанту на церемонии введения в Зал славы

Джеймс отметил важную роль Брайанта в успехе сборной США на Олимпиаде-2008.

«Я думаю, он был тем самым недостающим звеном, которое было нужно нам, чтобы вернуть доминирование сборной США. Он привнес в команду чувство серьезности. Он заставил нас сконцентрироваться. Мы знали, что как только он присоединится, то будет полностью предан делу и не позволит нам халтурить.

Коб не допустил бы этого. Так что это заставило меня, Криса Пола, Дуэйна Уэйда, Кармело Энтони сосредоточиться еще больше, потому что мы хотели показать ему, что тоже можем выйти на этот уровень. Для меня было честью выступать вместе с ним.

Мне было 23 года. Я был на площадке вместе с ним, а он к тому времени уже выигрывал чемпионаты. Так что это был тот уровень, к которому я пытался приблизиться. Д-Уэйд уже выиграл один. Так что мы просто хотели достичь его уровня и заставить его нами гордиться.

В конце того пути, когда он поднял золотую медаль на вершине пьедестала, мы точно заставили его гордиться», – заключил Джеймс.

Мужская олимпийская сборная США 2008 года была введена в Зал славы баскетбола Нейсмита.

В состав команды, известной как Redeem Team, входили Кобе Брайант , Леброн Джеймс , Кармело Энтони, Карлос Бузер, Крис Бош, Дуайт Ховард, Джейсон Кидд, Крис Пол, Тэйшоун Принс, Дуэйн Уйэд, Майкл Редд и Дерон Уильямс.