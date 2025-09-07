Ральф Сэмпсон: «Сперс» стоит придержать коней в случае с Вембаньямой. Его организм еще не готов»

Ральф Сэмпсон дал совет «Сан-Антонио».

Экс-игрок НБА считает, что «Сперс» следует быть аккуратнее с нагрузкой на 21-летнего Виктора Вембаньяму, рост которого составляет 224 сантиметра.

«Игра меняется, эволюционирует. Вемби будет в полном порядке, проявит себя. Но «Сперс» стоит придержать коней. Его организм еще не готов к 82 матчам.

У парня правильный подход, правильный настрой. У него есть все для достижения успеха», – считает Сэмпсон.

Француз пропустил вторую половину сезона-24/25 из-за тромба.