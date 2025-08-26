Ральф Сэмпсон о Викторе Вембаньяме: «Я Ральф первый, а он Ральф второй»

Первый номер драфта 1983 года, уверен, что мог бы доминировать в современной НБА.

«Я точно мог бы играть в этой эпохе и, наверное, доминировал бы в игре больше, чем тогда. Они говорят, что я Вемби первый, а он Вемби второй. Но я Ральф первый, а он Ральф второй.

Я мог играть в пост-апе, вести мяч и бросать из-за дуги. В то время мы не часто бросали трехочковые, но я уверен, что с моим настроем я бы играл сейчас на элитном уровне», – заявил четырехкратный участник Матча всех звезд НБА.



Ральф Сэмпсон завершил карьеру в НБА в 1992 году. Несмотря на множество травм, он запомнился болельщикам как уникальный центровой, ростом 224 сантиметра, с редкой для того времени подвижностью и умением вести мяч.