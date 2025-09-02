1

Стэйси Кинг: «Через два года Вембаньяма будет лучшим игроком НБА»

Стэйси Кинг поделился ожиданиями от игры Вембаньямы .

Трехкратный чемпион НБА ожидает, что в обозримом будущем бигмен «Сан-Антонио» станет лучшим баскетболистом лиги.

«Через два года Вембаньяма будет лучшим игроком НБА, потому что он умеет делать много разных вещей на площадке. При этом он еще постигает то, как надо играть в нападении; на данном этапе он все еще не достиг того уровня, на котором способен действовать на чужой половине. Виктор все еще работает над этим, все еще учится, он... его тело еще не сформировалось так, как надо. Но с каждым годом он будет становиться крепче и мощнее.

Ожидаю, что через пару лет Вембаньяма будет на уровне Янниса», – заявил экс-игрок «Чикаго».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Stacey King’s Gimme The Hot Sauce Podcast
logoЯннис Адетокумбо
Стэйси Кинг
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 главных данков НБА XXI века
5031 августа, 13:05
25 главных блок-шотов НБА в XXI веке
2129 августа, 12:46
Вембаньяма – DPOY, Карузо – «Лучший шестой», Томпсон – «Самый прогрессирующий» следующего сезона НБА по опросу ESPN
1527 августа, 06:59
«Сперс» и «Хоукс» – главные претенденты на серьезный прогресс в следующем сезоне НБА по версии ESPN
1625 августа, 17:34
Главные новости
Крис Гантнер: «Леброн слабо исполняет не только штрафные, но и свободные попытки»
6 минут назад
Евробаскет-2025. Сборная Грузии разгромила Кипр, Италия встретится с Испанией и другие матчи
4933 минуты назадLive
Дени Авдия о матче против Словении: «У нас есть отличный план против Дончича»
39 минут назад
Бретт Сигел: «Все указывает на то, что «Буллз» и Джош Гидди найдут общий язык»
сегодня, 18:20
Тренер сборной Турции Эргин Атаман: «Интерес к НБА в Европе падает, а Евролига продолжает расти»
3сегодня, 17:59
«Мужики стучат мячом и получают по 30 млн, но никто не говорит, что это дичь». Модель OnlyFans ответила на выпады Майкла Портера
21сегодня, 17:58
Стивен Эй Смит заявил о возможном участии в президентских выборах США
1сегодня, 17:36
Зак Крам: «Ховарда недооценивают из-за того, как сложилась его карьера»
1сегодня, 17:28
Юсуф Нуркич об отсутствии Янниса: «Это почти ничего не изменило»
сегодня, 17:16
Шакил О’Нил: «Хотел убить Митча Капчака после обмена в «Хит»
1сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
13 минут назад
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1сегодня, 17:44
Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
сегодня, 15:20
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
сегодня, 13:35
Стефан Йович: «Моя задача – показать молодым парням, что значит эта форма»
сегодня, 13:21
Гилберт Аренас – Джеффу Тигу: «Кобе Брайант был великолепным защитником»
8сегодня, 12:29
Джефф Тиг о подписании Танасиса Адетокумбо: «Яннис – совладелец «Бакс»
сегодня, 11:29
«Открываешь страницу, а там здоровенная какаха». Брайан Шоу рассказал очередную туалетную историю о Шакиле О′Ниле
6сегодня, 11:09
Зоран Лукич: «Йокич не пытается звездить там, где не нужно»
сегодня, 09:57
Светислав Пешич: «Как мы можем изменить наши амбиции? Нас за это расстреляют»
1сегодня, 07:59