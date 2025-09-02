Виктор Вембаньяма «выглядел блестяще» в своих первых полноценных тренировках

Центровой «Сан-Антонио» успешно восстановился после тромбоза.

Виктор Вембаньяма провел свои первые полноценные тренировки с «Сан-Антонио » на прошлой неделе и впечатлил тренерский штаб клуба.

По сообщению инсайдера Марка Стейна, центровой «выглядел блестяще» в занятиях, задействующих всю площадку.

Вембаньяма выбыл из строя в феврале из-за тромбоза глубоких вен и был вынужден пропустить Евробаскет.

В прошлом сезоне он в среднем набирал 24,3 очка, 11 подборов и 3,8 блок-шота (лучший показатель в НБА ), прежде чем досрочно завершить сезон.