Виктор Вембаньяма «выглядел блестяще» в своих первых полноценных тренировках
Центровой «Сан-Антонио» успешно восстановился после тромбоза.
Виктор Вембаньяма провел свои первые полноценные тренировки с «Сан-Антонио» на прошлой неделе и впечатлил тренерский штаб клуба.
По сообщению инсайдера Марка Стейна, центровой «выглядел блестяще» в занятиях, задействующих всю площадку.
Вембаньяма выбыл из строя в феврале из-за тромбоза глубоких вен и был вынужден пропустить Евробаскет.
В прошлом сезоне он в среднем набирал 24,3 очка, 11 подборов и 3,8 блок-шота (лучший показатель в НБА), прежде чем досрочно завершить сезон.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости