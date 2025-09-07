Лука Дончич забросил два мяча подряд, сидя на скамейке запасных
Суперзвезда «Лейкерс» продолжает удивлять своими снайперскими навыками.
В сети появилось видео с тренировки сборной Словении, на котором Лука Дончич без труда дважды подряд попадает в кольцо, сидя на скамейке запасных босиком.
Сегодня словенцам предстоит матч 1/8 финала Евробаскета против Италии (начало – 18.30 по московскому времени).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости