Лука Дончич забросил два мяча подряд, сидя на скамейке запасных

Суперзвезда «Лейкерс» продолжает удивлять своими снайперскими навыками.

В сети появилось видео с тренировки сборной Словении, на котором Лука Дончич без труда дважды подряд попадает в кольцо, сидя на скамейке запасных босиком.

Сегодня словенцам предстоит матч 1/8 финала Евробаскета против Италии (начало – 18.30 по московскому времени).