Лука Дончич забил постер-данк через отца

Дончич решил наглядно продемонстрировать папе, на что способен.

Федерация баскетбола Словении поделилась в соцсетях видео с тренировки сборной, на которой Лука Дончич забил сверху через своего 51-летнего отца Сашу Дончича.

Сегодня словенцы прибыли в Ригу, где состоятся матчи плей-офф Евробаскета . Их соперником по 1/8 финала стала сборная Италии, встреча с которой начнется 7 сентября в 18.30 по московскому времени.