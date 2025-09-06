Джанмарко Поццекко: «Потрогал Дончича. Он очень мускулистый. Постараемся его измотать»
Джанмарко Поццекко прокомментировал встречу со Словенией.
«Лейкерс», вероятно, самая известная команда, и Лука Дончич теперь их главный игрок. Это очень серьезно. Мы уважительно относимся ко Словении. Будет трудный матч. Мы постараемся получить удовольствие и показать все, на что способны.
Игроков вроде Дончича, Адетокумбо, Йокича нельзя остановить. Они лучшие в мире. Можно только упираться в защите и изматывать их.
Дончич лидирует в каждой статистической категории в своей команде. Ничего удивительного. Сейчас он в еще лучшей форме, чем обычно.
Встречался с ним вчера и потрогал. Он очень мускулистый», – рассказал главный тренер сборной Италии.
Встреча со Словенией состоится завтра, 7 сентября.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
