1

Джанмарко Поццекко: «Потрогал Дончича. Он очень мускулистый. Постараемся его измотать»

Джанмарко Поццекко прокомментировал встречу со Словенией.

«Лейкерс», вероятно, самая известная команда, и Лука Дончич теперь их главный игрок. Это очень серьезно. Мы уважительно относимся ко Словении. Будет трудный матч. Мы постараемся получить удовольствие и показать все, на что способны.

Игроков вроде Дончича, Адетокумбо, Йокича нельзя остановить. Они лучшие в мире. Можно только упираться в защите и изматывать их.

Дончич лидирует в каждой статистической категории в своей команде. Ничего удивительного. Сейчас он в еще лучшей форме, чем обычно.

Встречался с ним вчера и потрогал. Он очень мускулистый», – рассказал главный тренер сборной Италии.

Встреча со Словенией состоится завтра, 7 сентября.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Джанмарко Поццекко
logoсборная Италии по баскетболу
logoНикола Йокич
logoсборная Словении
logoЕвробаскет-2025
logoЛука Дончич
logoЯннис Адетокумбо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич забил постер-данк через отца
3вчера, 12:42Видео
Сербия упала на третью строчку обновленного рейтинга сборных Евробаскета по версии ФИБА, Турция поднялась на вторую (+4)
вчера, 08:54Фото
Лука Дончич: «Многие не верят, что мы можем выиграть медаль, но мы – верим»
5вчера, 06:30
Главные новости
Женская НБА. «Коннектикут» обыграл «Финикс», «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой»
сегодня, 21:04
Евробаскет-2025. 1/8 финала. 21+5+12 Велички помогли Литве справиться с Латвией, Сербия играет с Финляндией и другие матчи
365сегодня, 19:00Live
Финляндия выбила Сербию из Евробаскета в 1/8, несмотря на 33 очка Николы Йокича
30сегодня, 20:59
Йонас Валанчюнас: «Арнас Величка потрясающе управлял командой, находил открытых игроков, создавал эпизоды. Невероятно»
сегодня, 20:15
Кристапс Порзингис: «Лучшие сезоны в НБА случаются после турниров со сборной»
сегодня, 19:46
«4 года, 21 победа в 22 квалификационных матчах. Отличные воспоминания». Лука Банки завершил работу в сборной Латвии
1сегодня, 19:40
Кристапс Порзингис: «Почему бы Литве не выиграть Евробаскет?»
9сегодня, 19:30
Амен Томпсон: «Хорошо относился к «Уорриорз», пока они не начали постоянно играть против Леброна Джеймса»
4сегодня, 18:59
Алисса Томас обошла Кейтлин Кларк и обновила рекорд женской НБА по передачам за сезон
сегодня, 18:33
Даниэль Тайс: «Больше никаких простых матчей»
сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Игрок канадской лиги и ютубер Тристан Джесс показал трик-шот в Зале славы
сегодня, 20:36Видео
Nike выпустит версию LeBron NXXT Genisus в сотрудничестве с Бронни Джеймсом 12 сентября
1сегодня, 19:10Фото
Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт развелся после 30 лет брака
сегодня, 16:42
Кармело Энтони и Дуайт Ховард получили памятные перстни и пиджаки на предварительной церемонии включения в Зал славы
1сегодня, 15:15Видео
Алекс Мумбру руководил сборной Германии в матче с Португалией
сегодня, 14:41
Рекордные 37 очков и 9 дальних попаданий Райн Ховард помогли «Атланте» победить «Лос-Анджелес»
сегодня, 14:07Видео
Форвард Филлип Уилер подписал контракт Exhibit 10 с «Орландо»
сегодня, 13:55
НБА наняла для расследования скандала с участием Ленарда ту же фирму, что занималась делами бывших владельцев «Финикса» и «Клипперс»
1сегодня, 12:28
Гершон Ябуселе повалился на пол, забросив мяч из-за пределов площадки
сегодня, 10:43Видео
Неманя Недович присоединился к «Монако»
сегодня, 09:29Фото