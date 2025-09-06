  • Спортс
  • Кармело Энтони и Дуайт Ховард получили памятные перстни и пиджаки на предварительной церемонии включения в Зал славы
Видео
1

Кармело Энтони и Дуайт Ховард получили памятные перстни и пиджаки на предварительной церемонии включения в Зал славы

Прошла предварительная часть церемонии включения в Зал славы.

10-кратный участник Матча всех звезд НБА Кармело Энтони и чемпион НБА и 8-кратный участник Матча всех звезд Дуайт Ховард получили памятные перстни и пиджаки в честь попадания в Зал славы баскетбола имени Нейсмита во время предварительного праздничного мероприятия.

Основная церемония пройдет сегодня, 6 сентября, в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
