Кармело Энтони и Дуайт Ховард получили памятные перстни и пиджаки на предварительной церемонии включения в Зал славы
Прошла предварительная часть церемонии включения в Зал славы.
10-кратный участник Матча всех звезд НБА Кармело Энтони и чемпион НБА и 8-кратный участник Матча всех звезд Дуайт Ховард получили памятные перстни и пиджаки в честь попадания в Зал славы баскетбола имени Нейсмита во время предварительного праздничного мероприятия.
Основная церемония пройдет сегодня, 6 сентября, в Спрингфилде, штат Массачусетс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
