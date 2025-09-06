  • Спортс
5

Амен Томпсон: «Хорошо относился к «Уорриорз», пока они не начали постоянно играть против Леброна Джеймса»

Амен Томпсон рассказал о своих зрительских симпатиях.

«Не буду врать, всегда был фанатом Леброна Джеймса. Нормально, точнее хорошо относился к «Уорриорз», пока они не начали постоянно играть против Леброна.

И тогда я понял, что терпеть их не могу», – признался защитник «Хьюстона».

Томпсон впервые попал в плей-офф НБА на второй год в лиге и отыграл 7 матчей против «Голден Стэйт» в первом раунде, в итоге уступив.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBACentral
