Амен Томпсон: «Хорошо относился к «Уорриорз», пока они не начали постоянно играть против Леброна Джеймса»
Амен Томпсон рассказал о своих зрительских симпатиях.
«Не буду врать, всегда был фанатом Леброна Джеймса. Нормально, точнее хорошо относился к «Уорриорз», пока они не начали постоянно играть против Леброна.
И тогда я понял, что терпеть их не могу», – признался защитник «Хьюстона».
Томпсон впервые попал в плей-офф НБА на второй год в лиге и отыграл 7 матчей против «Голден Стэйт» в первом раунде, в итоге уступив.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBACentral
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости