34 очка и 19 подборов Кристапса Порзингиса не спасли Латвию в матче 1/8 финала против Литвы

Литва прошла Латвию.

Центровой Кристапс Порзингис провел выдающийся матч в попытке продлить Евробаскет-2025 для его хозяев.

На его счету 34 очка, 19 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота. Порзингис реализовал 10 из 22 бросков с игры и 4 из 8 из-за дуги, однако был не слишком точен с линии штрафных – 10 из 15. Центровой стал первым латвийским баскетболистом с несколькими матчами (2) с 30 очками и более в Евробаскете .

Из одноклубников его поддержал защитник Рихардс Ломажс , набравший 21 очко (8 из 17 с игры и 4 из 9 из-за дуги) и 7 передач.

Героем встречи со стороны Литвы стал разыгрывающий Арнас Величка. В его активе 21 очко (5 из 10 с игры, 3 из 5 из-за дуги), 12 передач при 6 потерях, 5 подборов и 1 перехват.

Центровой Йонас Валанчюнас провел всего 9,8 минуты на площадке, набрав 9 очков (4 из 5 с игры).

Литва прошла дальше и сыграет с победителем пары – Греция – Израиль.