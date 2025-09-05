Сербия упала на третью строчку обновленного рейтинга сборных Евробаскета по версии ФИБА, Турция поднялась на вторую (+4)

ФИБА обновила рейтинг европейских сборных.

Сборная Сербии оказалась на третьем месте списка, опустившись на две строчки после завершения группового этапа, который она прошла с результатом 4-1.

Ее обидчик, национальная команда Турции, взлетела на четыре позиции вверх и заняла второе место, уступая только Германии.

В топ-10 ворвались сборные Польши (+6) и Словении (+1).