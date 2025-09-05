Лука Дончич: «Многие не верят, что мы можем выиграть медаль, но мы – верим»
Лидер сборной Словении нацелен на место в топ-3 чемпионата Европы.
«Мы надеемся на медаль. Мы считаем, что можем выиграть медаль. Я знаю, что многие в это не верят, но мы – верим. Каждый, кто здесь находится, мы все верим, каждый верит в каждого. Так что просто будем идти вперед с высоко поднятой головой», – заявил Дончич.
Сборная Словении завершила групповой этап с результатом 3-2 и в 1/8 финала встретится с Италией.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости