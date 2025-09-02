Видео
1

27 очко и 11 подборов Дирики Хэмби помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Сиэтл»

«Спаркс» одержали верх – 91:85.

После первой половины встречи «Шторм» вели с разницей «+14». Но во второй половине «Лос-Анджелес» смог вернуться в игру во многом благодаря Дирике Хэмби, набравшей 17 из своих 27 очков именно после большого перерыва.

Форвард реализовала 13 из 18 бросков с игры и 1 из 1 штрафных, добавив к этому 11 подборов, 2 передачи и 3 перехвата за 35 минут на паркете.

Со стороны «Шторм» выделялись защитница Скайлар Диггинс и форвард Ннека Огвумике, обе принесшие своей команде по 21 очку.

«Лос-Анджелес» улучшил свой результат за сезон до 19-20 и продолжает борьбу за место в плей-офф.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoженская НБА
logoДирика Хэмби
logoСиэтл жен
logoСкайлар Диггинс-Смит
logoЛос-Анджелес жен
logoБаскетбол - видео
logoНнека Огвумике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. 27+11 Хэмби помогли «Лос-Анджелесу» одолеть «Сиэтл», «Миннесота» разгромила «Даллас» и другие результаты
2сегодня, 04:23
Майкл Портер: «Если бы мы, когда играли в старшей школе, вышли против команды всех звезд женской НБА, то... без обид, но тут говорить нечего»
14вчера, 05:59
Соня Ситрон побила рекорд Кейтлин Кларк по количеству игр с двузначным количеством очков в дебютный сезон
2вчера, 04:49Фото
Главные новости
Крис Гантнер: «Леброн слабо исполняет не только штрафные, но и свободные попытки»
7 минут назад
Евробаскет-2025. Сборная Грузии разгромила Кипр, Италия встретится с Испанией и другие матчи
4934 минуты назадLive
Дени Авдия о матче против Словении: «У нас есть отличный план против Дончича»
40 минут назад
Бретт Сигел: «Все указывает на то, что «Буллз» и Джош Гидди найдут общий язык»
сегодня, 18:20
Тренер сборной Турции Эргин Атаман: «Интерес к НБА в Европе падает, а Евролига продолжает расти»
3сегодня, 17:59
«Мужики стучат мячом и получают по 30 млн, но никто не говорит, что это дичь». Модель OnlyFans ответила на выпады Майкла Портера
21сегодня, 17:58
Стивен Эй Смит заявил о возможном участии в президентских выборах США
1сегодня, 17:36
Зак Крам: «Ховарда недооценивают из-за того, как сложилась его карьера»
1сегодня, 17:28
Юсуф Нуркич об отсутствии Янниса: «Это почти ничего не изменило»
сегодня, 17:16
Шакил О’Нил: «Хотел убить Митча Капчака после обмена в «Хит»
1сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
14 минут назад
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1сегодня, 17:44
Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
сегодня, 15:20
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
сегодня, 13:35
Стефан Йович: «Моя задача – показать молодым парням, что значит эта форма»
сегодня, 13:21
Гилберт Аренас – Джеффу Тигу: «Кобе Брайант был великолепным защитником»
8сегодня, 12:29
Джефф Тиг о подписании Танасиса Адетокумбо: «Яннис – совладелец «Бакс»
сегодня, 11:29
«Открываешь страницу, а там здоровенная какаха». Брайан Шоу рассказал очередную туалетную историю о Шакиле О′Ниле
6сегодня, 11:09
Зоран Лукич: «Йокич не пытается звездить там, где не нужно»
сегодня, 09:57
Светислав Пешич: «Как мы можем изменить наши амбиции? Нас за это расстреляют»
1сегодня, 07:59