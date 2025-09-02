27 очко и 11 подборов Дирики Хэмби помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Сиэтл»
«Спаркс» одержали верх – 91:85.
После первой половины встречи «Шторм» вели с разницей «+14». Но во второй половине «Лос-Анджелес» смог вернуться в игру во многом благодаря Дирике Хэмби, набравшей 17 из своих 27 очков именно после большого перерыва.
Форвард реализовала 13 из 18 бросков с игры и 1 из 1 штрафных, добавив к этому 11 подборов, 2 передачи и 3 перехвата за 35 минут на паркете.
Со стороны «Шторм» выделялись защитница Скайлар Диггинс и форвард Ннека Огвумике, обе принесшие своей команде по 21 очку.
«Лос-Анджелес» улучшил свой результат за сезон до 19-20 и продолжает борьбу за место в плей-офф.
