Женская НБА. 37 очков Ховард помогли «Атланте» разгромить «Лос-Анджелес», «Индиана» уверенно обыграла «Чикаго» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

Защитница «Дрим» Райн Ховард набрала 37 очков в победном матче против «Спаркс», реализовав 9 трехочковых (повторение рекорда лиги) из 17.

«Индиана» (22-20) одержала важную победу над «Чикаго», которая поможет ей в борьбе с «Сиэтлом» (22-21) и «Лос-Анджелесом» (19-22) за последние 2 путевки в плей-офф.

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Атланта – Лос-Анджелес – 104:85 (31:24, 25:28, 29:20, 19:13)

АТЛАНТА: Ховард (37 + 5 подборов + 6 передач), Колдуэлл (19 + 7 подборов), Джонс (12 + 9 подборов).

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (26 + 7 подборов + 5 передач), Плам (20), Джексон (17).

6 сентября. 2.30

Индиана – Чикаго – 97:77 (31:15, 25:26, 22:19, 19:17)

ИНДИАНА: Митчелл (20 + 8 передач), Ховард (18 + 7 подборов + 4 перехвата), Симс (13), Бостон (11 + 5 передач).

ЧИКАГО: Кардосо (18 + 9 подборов + 5 передач), Оньенвере (18), Уильямс (13 + 11 подборов).

6 сентября. 2.30

Сиэтл – Нью-Йорк – 76:84 (16:22, 31:17, 13:20, 16:25)

СИЭТЛ: Огвумике (20 + 9 подборов), Диггинс (14 + 7 передач), Уилер (12).

НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (24 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Фибих (21 + 5 подборов), Берк (13), Клауд (10 + 7 подборов + 6 передач + 3 блок-шота).

6 сентября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

