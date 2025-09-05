Шейн Ларкин о победе над Сербией: «Моя лучшая и самая важная игра за сборную»

Шейн Ларкин описал впечатления от важной победы.

Защитник сборной Турции помог своей команде взять верх над Сербией и выиграть группу А.

На его счету 23 очка, 9 передач, 2 подбора и 1 перехват. Ларкин реализовал 7 из 13 бросков с игры и 5 из 8 из-за дуги.

«Контекст этого матча, его влияние на расстановку в группе заставляют меня считать его самым лучшим и самым важным в моей карьере в сборной.

Перед игрой я знал, что смогу сделать с учетом их защитной тактики. Вышел агрессивным, атаковал слабые места.

Показал, что могу набирать очки в пик-н-ролле и другими путями, при этом хорошо задействую партнеров. Я командный игрок, сделаю то, что нужно для победы.

Стать частью команды, которая привезет домой медали, было бы для меня огромной наградой», – заключил Ларкин .