Исайя Кординье о матче против Торнике Шенгелии: «Никаких друзей на площадке»

Исайя Кординье поделился настроем на 1/8 финала.

Франция сыграет с Грузией. Кординье встретится с бывшим одноклубником по «Виртусу» форвардом Торнике Шенгелией.

«Мы обменялись сообщениями после матча Греции (определившего выход Грузии в плей-офф). Впервые будем играть друг против друга на международном уровне. Всегда упорнее играешь против лучших друзей, никаких друзей на площадке.

Их группа была сумасшедшей в плане конкуренции. Выход из нее делает тебя сильнее. Это серьезная команда, против которой мы должны быть аккуратными, внимательными и готовыми к жесткому противостоянию.

Игра Сербии против Турции была потрясающей. Показала уровень Евробаскета, из-за которого вылетела Испания.

Сербия, думаю, остается фаворитом турнира», – заключил Кординье.