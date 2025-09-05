31 очко (80% с игры) Эйжи Уилсон позволили «Лас-Вегасу» продлить победную серию до 13 игр в матче с «Миннесотой»

«Эйсес» одержали верх над «Линкс» – 97:87.

Эйжа Уилсон стала самым результативным игроком матча – 31 очко при 12 из 15 реализованных бросков с игры, включая 1 из 1 трехочковых, а также 6 из 7 штрафных.

Кроме того, центровая принесла своей команде 8 подборов, отдала 2 передачи, совершила 1 перехват и 2 блок-шота.

Этот успех стал для «Лас-Вегаса » 13-м подряд – самая длинная победная серия в истории организации.