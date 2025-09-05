2

Кирк Голдсберри о скандале с Каваем Ленардом: «Репутация НБА находится под угрозой»

Кирк Голдсберри высказался по поводу истории с «Клипперс».

Клуб из Лос-Анджелеса подозревают в обходе коллективного соглашения во взаимоотношениях с Каваем Ленардом.

Аналитик Кирк Голдсберри, работавший во фронт-офисе «Сперс» (2016-2018) и знакомый с Каваем Ленардом и его дядей Деннисом Робертсоном, высказался по поводу ситуации.

«Общался со многими людьми, включая одного действующего менеджера НБА, по поводу публичного мнения о том, что «все делают что-то подобное». И он в частной беседе прокомментировал: «Да нет. В клубах чертовски боятся этого правила и возможных последствий. Мы таким не занимаемся».

Эта ситуация вообще не подпадает под «все это делают». Я не настолько наивен, чтобы предполагать, что такое вообще не случается. Но правила лиги и очень низкая планка доказательной базы, которая позволяет НБА действовать, всех пугают.

«Репутация лиги находится под угрозой», – это прямая цитата от одного из управленцев лиги, которую я получил после обсуждения этого вопроса», – поделился Голдсберри.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Zach Lowe Show
происшествия
logoКавай Ленард
logoКлипперс
logoНБА
