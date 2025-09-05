Зак Лоу о ситуации с «Клипперс»: «Коллективное соглашение позволяет лиге удовлетвориться косвенными уликами, многие уверены, что информации уже хватает для наказания»

Зак Лоу прокомментировал возможный обход потолка зарплат.

Кавай Ленард должен был получить 28 миллионов по фиктивному рекламному контракту с компанией, в которую инвестировал владелец «Клипперс » Стив Балмер.

«В коллективном соглашении НБА ситуация регулируется статьей 13, 2 пунктом. «Обход потолка зарплат».

Это значительно хуже, чем «тэмперинг». За последний по сути просто грозят пальцем. Этот раздел определяет невозможность каких-либо дополнительных соглашений, которые позволяют заплатить игрокам больше денег.

Нарушение этих правил, согласно тексту CBA, может быть доказано прямыми и косвенными уликами, включая «невозможность рационального объяснения каких-либо соглашений без намерения обойти потолок зарплат».

Лига имеет право принять косвенные доказательства. В лиге много людей, которые уверены, что расследование Пабло Торре предоставило достаточно данных, чтобы удовлетворить требования CBA и наказать команду в какой-то степени», – заявил обозреватель The Ringer.