  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Зак Лоу о ситуации с «Клипперс»: «Коллективное соглашение позволяет лиге удовлетвориться косвенными уликами, многие уверены, что информации уже хватает для наказания»
2

Зак Лоу о ситуации с «Клипперс»: «Коллективное соглашение позволяет лиге удовлетвориться косвенными уликами, многие уверены, что информации уже хватает для наказания»

Зак Лоу прокомментировал возможный обход потолка зарплат.

Кавай Ленард должен был получить 28 миллионов по фиктивному рекламному контракту с компанией, в которую инвестировал владелец «Клипперс» Стив Балмер.

«В коллективном соглашении НБА ситуация регулируется статьей 13, 2 пунктом. «Обход потолка зарплат».

Это значительно хуже, чем «тэмперинг». За последний по сути просто грозят пальцем. Этот раздел определяет невозможность каких-либо дополнительных соглашений, которые позволяют заплатить игрокам больше денег.

Нарушение этих правил, согласно тексту CBA, может быть доказано прямыми и косвенными уликами, включая «невозможность рационального объяснения каких-либо соглашений без намерения обойти потолок зарплат».

Лига имеет право принять косвенные доказательства. В лиге много людей, которые уверены, что расследование Пабло Торре предоставило достаточно данных, чтобы удовлетворить требования CBA и наказать команду в какой-то степени», – заявил обозреватель The Ringer.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Zach Lowe Show
logoКлипперс
происшествия
logoНБА
logoКавай Ленард
Зак Лоу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зак Лоу: «Люди в НБА считают, что «Клипперс» необходимо объясниться в самое ближайшее время. «Мы были не в курсе» недостаточно»
9вчера, 06:55
Стив Балмер: «Обвинения не соответствуют действительности. Дела Кавая – это его дела, мы всегда поступали правильно»
12вчера, 05:05
Пабло Торре о реакции НБА на ситуацию с «Клипперс» и Ленардом: «Мне сказали, что у них царит паника»
1вчера, 04:40
Главные новости
«Клипперс» чуть не продали права на название своей новой арены компании Aspiration
5 минут назад
НБА увеличила прогнозируемый потолок зарплат на сезон-2026/27
31 минуту назад
Дилан Харпер перенес операцию после травмы пальца
47 минут назад
Новичок «Оклахомы» Томас Сорбер пропустит сезон-2025/26 из-за разрыва крестообразных связок
1сегодня, 04:38
Женская НБА. 37 очков Ховард помогли «Атланте» разгромить «Лос-Анджелес», «Индиана» уверенно обыграла «Чикаго» и другие результаты
2сегодня, 04:24
Джейлен Уильямс: «Рекламные контракты портят молодежи опыт студенческой жизни»
3вчера, 20:59
Билл Симмонс о скандале с «Клипперс»: «Самая халтурная схема. Не могу поверить, что Балмер настолько глуп. Но, возможно, это так и есть»
6вчера, 20:25
Джордан Лойд стал единственным игроком не из НБА в Топ-10 по результативности группового этапа Евробаскета-2025
6вчера, 19:58Фото
Стив Балмер: «Не общался с Каваем Ленардом по поводу обвинений. Это его дело, не буду спрашивать»
14вчера, 18:40
«Бруклин» наймет Эйси Лоу из фронт-офиса «Оклахомы» в качестве директора по игровому персоналу
вчера, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Финикс» просмотрит 24-летнего защитника Алекса Шумахера
вчера, 20:11
Пейдж Бекерс вышла на 1-е место в «Далласе» и 4-е в истории женской НБА по количеству очков в первом сезоне
вчера, 19:30
«Возможно, мне придется двигаться в другом направлении». Энджел Риз недовольна результатами «Чикаго»
8вчера, 19:15
Леброн Джеймс отправился в тур «Вечный король» по Китаю в сотрудничестве с Nike
5вчера, 18:59Видео
Рокас Йокубайтис и Йоханнес Фойгтманн перенесли операции на коленях в Мюнхене
вчера, 18:10
«Это была команда Шака». Роберт Орри не согласился с историей Тайрона Лю о претензиях Кобе Брайанта на лидерство
4вчера, 17:45
«Поговорили о лошадях». Йонас Валанчюнас пообщался с будущим партнером по команде Николой Йокичем
вчера, 17:11
Трэйси Макгрэйди подписал новый спонсорский контракт с Adidas
3вчера, 16:59
MVP финала G-лиги Мэйсон Джонс перейдет в «Перт»
вчера, 16:17
Главный тренер «Иллаварры» о роли Джавейла Макги: «У нас нет правила 3 секунд, так что он забьет все пространство и будет сидеть в «краске»
вчера, 16:10