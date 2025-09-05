«Зенит» победил «Бешикташ» (65:62) и закончил серию матчей на сборах в Турции с результатом 2-1

«Зенит» провел серию товарищеских игр.

Клуб из Санкт-Петербурга встретился с тремя турецкими командами на сборах в Анталье.

«Зенит» обыграл «Мерсин» (84:82), уступил «Тюрк Телекому» (79:82) и победил «Бешикташ» (65:62).

В заключительном матче лучшими стали центровой Алекс Пойтресс (16 + 7 подборов) и защитник Трент Фрэйзер (14 + 2 перехвата).

«Все еще притираемся друг к другу: новый тренерский штаб, новая команда. Но, независимо от побед или поражений, главное для нас сейчас – выходить и играть на максимуме. Остальное придет.

Играть с Емченко очень комфортно – он разгружает меня от розыгрыша, и это сильно помогает.», – заявил Фрэйзер.