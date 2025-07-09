«Тюрк Телеком» подписал американского защитника Кайла Оллмана
Кайл Оллман перешел в «Тюрк Телеком».
27-летний американский защитник (196 см) не был выбран на драфте-2019 НБА и провел всю карьеру в Европе.
С 2023 года Оллман выступает в Турции. В прошлом сезоне на его счету 10,6 очка, 2,7 подбора и 3,4 передачи в среднем в Еврокубке за «Бешикташ».
Защитник вернется в этот турнир в составе «Тюрк Телекома».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Тюрк Телекома»
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