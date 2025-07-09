«Тюрк Телеком» подписал американского защитника Кайла Оллмана

Кайл Оллман перешел в «Тюрк Телеком».

27-летний американский защитник (196 см) не был выбран на драфте-2019 НБА и провел всю карьеру в Европе.

С 2023 года Оллман выступает в Турции. В прошлом сезоне на его счету 10,6 очка, 2,7 подбора и 3,4 передачи в среднем в Еврокубке за «Бешикташ».

Защитник вернется в этот турнир в составе «Тюрк Телекома».