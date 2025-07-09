Энтони Браун присоединился к «Бешикташу»

«Бешикташ» подписал Энтони Брауна.

Американский форвард (32 года, 201 см) был выбран 34-м на драфте-2015 НБА и провел 3 года в лиге. В 2018 году Браун перебрался в Европу и поиграл в целом ряде стран, включая Россию, где он представлял УНИКС в сезоне-2022/23.

Последние два года баскеболиста прошли в Турции. Браун набирал 17,8 очка, 4,3 подбора и 3 передачи в среднем в последнем розыгрыше Еврокубка за «Тюрк Телеком».

Браун продолжит выступать в этом турнире и в составе «Бешикташа».