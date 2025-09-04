Евробаскет-2025. Испания уступила Греции, Словения обыграла Израиль и другие матчи
Сегодня пройдут шесть матчей группового этапа Евробаскета-2025.
В завершающий день групповой стадии Израиль уступил Словении, Испания проиграла Греции.
Групповой этап
Группа C (Лимасол, Кипр)
Положение команд: Греция – 4-1, Италия – 4-1, Босния и Герцеговина – 3-2, Грузия – 2-3, Испания – 2-3, Кипр – 0-5.
Группа D (Катовице, Польша)
Положение команд: Франция – 4-1, Польша – 3-2, Словения – 3-2, Израиль – 3-2, Бельгия – 2-3, Исландия – 0-5.
Группа А (Рига, Латвия)
Положение команд: Турция – 5-0, Сербия – 4-1, Латвия – 3-2, Португалия – 2-3, Эстония – 1-4, Чехия – 0-5.
Группа B (Тампере, Финляндия)
Положение команд: Германия – 5-0, Литва – 4-1, Финляндия – 3-2, Швеция – 1-4, Черногория – 1-4, Великобритания – 1-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
