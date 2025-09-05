5

Деррик Уайт об уходе нескольких важных игроков «Селтикс»: «Было тяжело на это смотреть»

Деррик Уайт отреагировал на перемены в составе «Селтикс».

В межсезонье бостонский клуб покинули Дрю Холидэй, Кристапс Порзингис и Люк Корнет.

«Не самая веселая часть нашего бизнеса, да, но так ведутся дела. Дрю, Кей Пи, Люк, все эти ребята – было тяжело смотреть на то, как они уходят от нас. Хотелось бы играть с ними вечно, но не сложилось.

Всегда буду болеть за них и сильно обрадуюсь нашим новым встречам. Ну а пока радуюсь тому составу, который у нас есть, с нетерпением жду совместного выхода», – рассказал защитник «Бостона».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
logoНБА
logoДеррик Уайт
logoДрю Холидэй
logoБостон
logoКристапс Порзингис
logoЛюк Корнет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Махинации Эйнджа, человек-паук, белокурая бестия и черный Кириленко. Драфт НБА-2017
51вчера, 21:05Трибуна
Деррик Уайт о худшем городе в выездных матчах: «Мемфис. Самый плохой отель в НБА»
3вчера, 09:45
Кристапс Порзингис: «Маззулла довольно жестко относился к Неэмишу Кета. Но теперь он заслуживает настоящего места в ротации»
1 сентября, 18:59
«Сперс» и «Хоукс» – главные претенденты на серьезный прогресс в следующем сезоне НБА по версии ESPN
1625 августа, 17:34
Главные новости
«Бруклин» наймет Эйси Лоу из фронт-офиса «Оклахомы» в качестве директора по игровому персоналу
11 минут назад
Шейн Ларкин о победе над Сербией: «Моя лучшая и самая важная игра за сборную»
37 минут назад
Кэм Томас отказался от двух вариантов контракта с «Нетс» до выбора квалификационного предложения
1сегодня, 16:50
Женская НБА. «Индиана» сыграет с «Чикаго», «Сиэтл» встретится с «Нью-Йорком»
сегодня, 16:32
Квентин Граймс, скорее всего, примет квалификационное предложение «Сиксерс» на 8,5 миллиона долларов
6сегодня, 15:55
Сэм Эмик: «Контракт Кавая Ленарда может быть аннулирован. Но это только сыграет в пользу Стива Балмера»
12сегодня, 15:30
Кадин Кэррингтон о том, как остановить Янниса Адетокумбо: «Это вы мне расскажите»
сегодня, 14:58
Тристан да Силва: «Теперь понимаю, какая самоотверженность была нужна, чтобы поднять немецкий баскетбол на этот уровень и двигать дальше»
сегодня, 14:25
Нафиса Коллиер возглавляет спискок наиболее эффективных «скореров» женской НБА в позиционном нападении
сегодня, 14:08
Кавай Ленард должен был получить дополнительные 20 миллионов в акциях Aspiration, расследование приносит новые подробности скандала с «Клипперс»
11сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Рокас Йокубайтис и Йоханнес Фойгтманн перенесли операции на коленях в Мюнхене
26 минут назад
«Это была команда Шака». Роберт Орри не согласился с историей Тайрона Лю о претензиях Кобе Брайанта на лидерство
51 минуту назад
«Поговорили о лошадях». Йонас Валанчюнас пообщался с будущим партнером по команде Николой Йокичем
сегодня, 17:11
Трэйси Макгрэйди подписал новый спонсорский контракт с Adidas
2сегодня, 16:59
MVP финала G-лиги Мэйсон Джонс перейдет в «Перт»
сегодня, 16:17
Главный тренер «Иллаварры» о роли Джавейла Макги: «У нас нет правила 3 секунд, так что он забьет все пространство и будет сидеть в «краске»
сегодня, 16:10
Пабло Торре подтвердил информацию о дополнительном соглашении Кавая Ленарда с Aspiration на 20 миллионов долларов
1сегодня, 15:40
Исайя Кординье о матче против Торнике Шенгелии: «Никаких друзей на площадке»
сегодня, 15:12
Алекс Мумбру прилетел в Ригу со сборной Германии и участвует в подготовке к плей-офф
сегодня, 14:43
Германия, Сербия и Турция – фавориты плей-офф Евробаскета-2025 по опросу Basket News
сегодня, 14:35