Деррик Уайт об уходе нескольких важных игроков «Селтикс»: «Было тяжело на это смотреть»
Деррик Уайт отреагировал на перемены в составе «Селтикс».
В межсезонье бостонский клуб покинули Дрю Холидэй, Кристапс Порзингис и Люк Корнет.
«Не самая веселая часть нашего бизнеса, да, но так ведутся дела. Дрю, Кей Пи, Люк, все эти ребята – было тяжело смотреть на то, как они уходят от нас. Хотелось бы играть с ними вечно, но не сложилось.
Всегда буду болеть за них и сильно обрадуюсь нашим новым встречам. Ну а пока радуюсь тому составу, который у нас есть, с нетерпением жду совместного выхода», – рассказал защитник «Бостона».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
